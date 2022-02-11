РИАМО - 11 фев. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в стабильном состоянии после госпитализации с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

«Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», – сообщил представитель Минздрава России.

Сообщения о том, что политик заболел коронавирусом появились 9 февраля. Сообщалось, что Жириновский скрывал болезнь и был госпитализирован еще 2 февраля.

В пресс-службе ЛДПР ранее заявили, что политик чувствует себя нормально и дает поручения членам партии.