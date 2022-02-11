РИАМО - 11 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с исполняющим обязанности главы городского округа Кашира Николаем Ханиным, на которой обсуждались вопросы дальнейшего развития муниципалитета и наиболее актуальные запросы жителей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Ханин исполняет обязанности главы округа с декабря 2021 года. Ранее он был членом Общественной палаты Московской области. Выборы главы муниципалитета пройдут 15 февраля на совете депутатов округа.

Отдельное внимание на встрече уделили темам здравоохранения, образования, благоустройства, создания рабочих мест и инвестиций.

«Вы регулярно, активно встречаетесь с жителями, знакомитесь с территорией. Очень важно разговаривать с людьми на одном языке. Нужно стать своим для жителей, человеком, который пришел обеспечить перемены. Проект благоустройства набережной в Кашире выиграл конкурс, инициированный президентом (Владимиром Путиным - ред.). Мне кажется это знаковым — обязательно сделаем. Еще одна тема — строительство ледового дворца, нужно довести все до логического конца», — сказал Воробьев.

Благоустройство и здравоохранение

В этом году в Кашире благоустроят набережную реки Оки. Это проект-победитель V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Здесь оборудуют открытый пляж и прогулочные дорожки. Также появятся детская и спортивная площадки, лодочная станция, пирсы для купания и рыбаков.

По словам Ханина, в округе особое внимание уделяют развитию здравоохранения.

«Качество жизни, прежде всего, диктуется нашим здоровьем. Мы привлекли за последний год 24 врача и 4 фельдшера, субсидируем жилье, выделяем новые квартиры», — отметил он.

В 2021-м была отремонтирована Тарасковская амбулатория и Руновский фельдшерско-акушерский пункт. В здании ФАПа провели сантехнические и электромонтажные работы, а также заменили окна, двери, привели в порядок крышу. Свыше 100 единиц медоборудования и 4 автомобиля неотложной помощи передали в муниципалитет. В 2022-м продолжится капремонт терапевтического корпуса центральной районной больницы.

Инвестиции

На регулярной основе в Кашире проводятся встречи с представителями особой экономической зоны. Активно ведется работа по привлечению новых резидентов.

В 2021 году в округе завершили пятый этап строительства тепличного комплекса по выращиванию овощей в защищенном грунте компании «Агрокультура Групп». Комплекс обеспечит 450 новых рабочих мест, объем инвестиций — 6,1 млрд рублей.

Также в минувшем году был введен второй этап современного комплекса по переработке отходов компании «РТ-Инвест» с объемом инвестиций в размере 2,5 млрд рублей.

Образование

Ханин отметил, что развитие округа невозможно без специалистов, их нужно готовить.

«Уделяем этому особое внимание — открыли 7 центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», где обучаются свыше 1,5 тыс. детей», — отметил и. о. главы.

Воробьев подчеркнул, что в каждом округе должна быть флагманская школа.

«Прошу, займитесь этим персонально. Определитесь с флагманской школой и возглавьте ее попечительский или наблюдательный совет. Важно ваше личное участие, тогда все получится», — отметил губернатор.

ЖКХ

В прошлом году в округе капитально отремонтировали сети водоснабжения и установили водонапорные башни в деревнях Малое Ильинское и Елькино. В общей сложности это коснулось порядка 250 жителей.

В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» привели в порядок 323 подъезда. В 34 домах сделали капремонт с заменой кровель или фасадов.

Ханин также обратился к Воробьеву с просьбой оказать поддержку в строительстве ледового дворца.

«Жители очень просят и хотят каток. Мы находимся на связи с министром спорта Московской области Дмитрием Абареновым, решаем вопрос и просим вашей поддержки», — пояснил он.

Проект строительства ледового дворца сейчас прорабатывается.