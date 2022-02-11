РИАМО - 11 фев. Для путешествий, участия в выставках, соревнованиях и любых других массовых мероприятиях, связанных с животными, нужен не только ветеринарный паспорт, но и сопроводительный ветдокумент. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

В документах питомца регистрируются отметки о вакцинации, обработки от эндо- и эктопаразитов и есть информация о прививке от бешенства, которая должна быть сделана не ранее, чем за год и не позднее, чем за месяц до планируемого выезда.

Животному следует получить ветсертификат вне зависимости от того, куда и каким видом транспорта хозяин хочет поехать. Для поездок по РФ и странам ближнего зарубежья нужно ветеринарное свидетельство, которое выдается на основании данных ветпаспорта. Для этого следует посетить с питомцем государственную ветклинику по месту нахождения животного.

В прошлом году в государственные ветклиники Подмосковья за получением необходимых свидетельств и сертификатов обратилось более 30 тыс. человек. С начала этого года более 3,2 тыс. животных- компаньонов получили сопроводительный ветдокумент для путешествия и выставок.

Для поездок в ЕС и другие государства нужно оформить Международный ветеринарный сертификат (Veterinary certificate), он выдается на основании ветпаспорта питомца и ветсвидетельства формы №1. Еще для ввоза в Европу у питомца должен быть микрочип, который вводится под кожу специальным шприцем. В этом устройстве есть основная информация о животном и владельце.

Кроме того, для поездки в европейские страны у питомца обязательно должна быть проведена обработка против эхинококкоза не ранее чем за 120 часов и не позднее 24 часов до выезда.

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