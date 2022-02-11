РИАМО - 11 фев. Российская мужская команда по хоккею напрямую прошла в четвертьфинал турнира на Олимпийских играх в Пекине, сообщает Telegram-канал Олимпийского комитета РФ.

Это стало известно после игры сборных Чехии и Швейцарии. Матч меду данными командами закончился вничью в основное время.

В пятницу мужская сборная страны по хоккею выиграла у датчан на Олимпиаде со счетом 2:0.

Зимние Игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Сейчас у команды Олимпийского комитета России 2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей. В турнирной таблице сборная страны находится на 8 строчке.

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