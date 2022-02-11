РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 фев. Жителям подмосковного Щелкова напомнили о том, что до 1 марта 2031 года у них есть возможность зарегистрировать жилой или садовый дом на участок, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, до этой даты можно бесплатно получить в собственность земельный участок, если используется для постоянного проживания жилой дом, который построен до 14 мая 1998 без права собственности. Дом должен быть в границах населенного пункта.

С 2006 года более 14 млн человек легализовали свои дома. На особо охраняемые территории «дачная амнистия» не распространяется.

Дачная амнистия — это возможность поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом на основании только технического плана и документа на участок.