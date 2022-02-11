РИАМО - 11 фев. Неудобная обувь, использование телефона или прослушивание музыки за рулем может привести к аварии. Кроме того, риск возникновения ДТП зависит от подготовки водителя, сообщает «Вечерняя Москва».

Во время езды многие автомобилисты отвлекаются от дороги на свои телефоны. Из-за этого дорожное движение в городе замедляется и образуется плотный трафик.

«Когда, казалось бы, заняться нечем, почему бы и не «залипнуть» в гаджете. Это основная причина мелких ДТП в городе — когда человек отвлекается и просто не успевает вовремя среагировать на обстановку, в результате чего происходит легкое столкновение», – заявил заместитель главного редактора проекта Motor1 Юрий Урюков.

Он отметил, что быстрая езда тоже является опасной привычкой. У многих водителей она формируется при движении на загородных трассах. Часто это приводит к опасным ситуациям на дороге и авариям.

Перед тем, как сесть за руль своего авто, рекомендуется надеть удобную обувь. Нельзя ездить на каблуках, в пляжных тапочках и подобной обуви.

Эксперт уточнил, что профессиональные гонщики выбирают для езды обувь с тонкой подошвой, которая плотно облегает ногу и позволяет чувствовать малейшее перемещение педали.

На возникновение аварийных ситуаций также может повлиять употребление пищи за рулем. То же самое касается любых ситуаций, когда водитель вынужден управлять авто одной рукой. Такой отвлекающий фактор может создать опасную ситуацию на дороге.

Кроме того, к ДТП может привести прослушивание музыки в наушниках. Современные авто обладают хорошей шумоизоляцией, однако посторонние звуки могут многое сказать о ситуации на дороге. Так, резкий «писк» шин может сообщить о скольжении автомобиля. Играющая в наушниках музыка не позволит водителю оперативно понять, что происходит.

Большое значение на риск возникновения аварии влияет подготовка автомобилистов. По мнению Урюкова, в России качество подготовки водителей находится на низком уровне. Высоких навыков вождения требуют изменчивые дорожные условия и дополнительные факторы организации движения в крупных городах.

«Это все приводит к тому, что человек просто теряется за рулем и иногда не может адекватно отреагировать на ситуацию», – подчеркнул эксперт.

Снегопад и гололед. Как справиться с управлением автомобилем зимой>>