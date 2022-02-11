РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 фев. В торговом центре Королева откачали воду на минус первом этаже, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

10 февраля в Королеве произошел технологический сбой на водоводе диаметром 900 мм, водоснабжение в некоторых домах города было приостановлено. В этот же день затопило и минус первый этаж торгового центра «Звездный», что никак не связано с технологическим сбоем.

Работы по устранению сбоя были проведены в течение 2 часов, затем водоснабжение было восстановлено.

Аварии на инженерных коммуникациях, проложенных в здание торгового центра, не было.

Затопление помещений обусловлено попаданием холодной воды извне. В результате отсутствия герметизации вводов инженерных коммуникаций в здании торгового центра, произошло проникновение холодной воды внутрь помещений. При этом расположенные рядом здания, в том числе ритуальные услуги, ветеринарная клиника и другие - не пострадали.

Силами ресурсоснабжающих организаций была оказана помощь по откачке воды из подвального помещения ТЦ «Звездный» при помощи спецтехники. В настоящий момент затопление ликвидировано.