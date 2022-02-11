РИАМО - 11 фев. Инспектор по делам несовершеннолетних по Наро-Фоминскому городскому округу проверил местную жительницу 1986 года рождения, находящуюся на учете с прошлого года. Проверка показала, что ее дети были в квартире с пьяной бабушкой и посторонними людьми, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Малыши 2018 и 2021 годов рождения находились 9-10 февраля на попечении бабушки, которая выпивала в квартире в Апрелевке с посторонними.
Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
«Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах данного инцидента, за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей мать привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения женщина отказалась», – добавила Петрова.
Собранные материалы были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Наро-Фоминского городского округа.
По данному факту проверку также начала Наро-Фоминская городская прокуратура.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии