РИАМО - 11 фев. Инспектор по делам несовершеннолетних по Наро-Фоминскому городскому округу проверил местную жительницу 1986 года рождения, находящуюся на учете с прошлого года. Проверка показала, что ее дети были в квартире с пьяной бабушкой и посторонними людьми, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Малыши 2018 и 2021 годов рождения находились 9-10 февраля на попечении бабушки, которая выпивала в квартире в Апрелевке с посторонними.

«Спустя некоторое время мать детей с внешними признаками алкогольного опьянения явилась в квартиру. В связи с тем, что дети находились в социально-опасном положении, вызванными на место происшествия медиками они были помещены в Наро-Фоминскую городскую больницу», – заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

«Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах данного инцидента, за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей мать привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения женщина отказалась», – добавила Петрова.

Собранные материалы были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Наро-Фоминского городского округа.

По данному факту проверку также начала Наро-Фоминская городская прокуратура.