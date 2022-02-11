РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. В Подольске выпустили документальный сборник об этапах истории подольской земли с древних времен, трехтомник поступит в библиотеки, школы и музеи, сообщает администрация округа.

Издание посвятили 240-летию образования Подольска и Подольского уезда, которое отмечали в 2021 году. Документальный сборник повествует об этапах истории подольской земли с древних времен. В нем представлены интересные факты, яркие события, уникальные фотографии, биографии людей, внесших свой достойный вклад в развитие городов Подольска, Климовска, а также Подольского района.

Книга издана в трех частях. Первый том посвящен периоду от 16 века до конца 20 столетия. Преобразование 240 лет назад по высочайшему указу Екатерины Великой экономического села Подол в город стало поистине судьбоносным. По страницам издания можно проследить, как Подольск превратился из небольшого поселения в крупный промышленный, научный и культурный центр. Особенно выделен созидательный период 20 века. Именно это столетие дало основу для эффективного социально-экономического развития города и района, ставшего городским округом Подольск.

Подольск вступил в новый век, преодолел сложные перестроечные времена и вышел на новый этап развития. Город не только не утратил прежние достижения, но и укрепил свое социально-экономическое положение. Такой же непростой путь прошли Климовск и Подольский район. Новым шагом вперед стало объединение в 2015 году трех муниципальных образований в единый городской округ. Обо всем этом рассказывает вторая часть книги.

Имена многих героев исторических эпох вписали в 240-летнюю летопись Подольска и Подольского уезда. В третьем томе юбилейной книги представлены биографии заслуженных людей Подольска – Героев Советского союза и РФ, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического труда и кавалеров ордена Трудовой Славы трех степеней, Почетных граждан Московской области, городов Подольска, Климовска, Подольского района и городского округа Подольск.

Книга вышла под общей редакцией Николая Пестова, автор-составитель Людмила Толстухина, ответственная за выпуск Валентина Яковлева.

Творческую идею книги реализовали благодаря профессиональной работе коллектива ОАО «Подольская фабрика офсетной печати». Юбилейный сборник вручили участникам городского актива 9 февраля. Книга станет доступной во всех библиотеках, школах, музеях городского округа.