РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 фев. В подмосковном Щелкове завершился ремонт здания филиала областной больницы на Краснознаменской улице, открытие планируется на конец марта, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас в корпус поставляют медицинское оборудование, а к концу марта планируется открытие медучреждения.



Кроме того, филиал ЩОБ в Свердловском откроется после ремонта в течение месяца. Он станет первым в регионе, который отремонтировали по единому стандарту губернатора.