РИАМО - 11 фев. В Московской области начали создавать снежные кучи и ледники, которые нужны для временного хранения посадочного материала. Такие «холодильники» делают на территориях лесопожарных станций, питомников и лесничеств, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

Глава комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов отметил, что устойчивый и обильный снежный покров текущей зимы создает благоприятные условия для создания таких хранилищ.

«Холодильники» необходимы для временного хранения посадочного материала, предназначенного для проведения лесовосстановления этой весной в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов», – добавил Баженов.

Специалисты заранее подготовили для создания «холодильников» нужные площади и хранилища. Собранный в кучи снег будет накрыт соломой, опилками или лапником. Созданная таким образом воздушная прослойка препятствует быстрому таянью снега. Сохраненный холод позволит сберечь корневую систему у саженцев и сеянцев, тогда они будут лучше приживаться.

«Основная задача созданных укрытий – продление весеннего лесокультурного сезона и сохранность жизнеспособности посадочного материала. Достигается это за счет задержки преждевременной вегетации, так как внутри ледников и снежных куч минусовая температура сохраняется до середины весны», - объяснил Баженов.

По его словам, в таких хранилищах сеянцы могут безболезненно проснуться и пойти в рост только после их высадки в землю. Таких «холодильников» на территории Московской области планируют сделать свыше 30.