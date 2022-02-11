РИАМО - 11 фев. Совет директоров Центрального банка РФ принял решение повысить ключевую ставку до 9,5% годовых. Рост инфляции значительно превышает октябрьский прогноз, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Усиление инфляционного давления происходит из-за быстрого роста экономической активности. При этом свободных трудовых ресурсов не хватает. Кроме того, влияние оказывает мировые товарные рынки.

Банк России допускает, что на ближайших заседаниях ключевая ставка снова будет повышена. Решение об этом будет приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также того, какие риски будут возникать из-за внутренних и внешних условий.

Согласно прогнозу регулятора, годовая инфляция снизится до 5-6% в 2022 году с учетом проводимой денежно-кредитной политики. Показатель вернется к цели в середине 2023 года, а в дальнейшем будет находиться на уровне 4%.