РИАМО - 11 фев. С пятницы граждане России не могут пользоваться кошельками платежной системы WebMoney. Это связано с лишением лицензии на профессиональную деятельность «Консервативного банка», сообщает News.ru.

Речь идет об операциях c P и R-кошельками. При этом все электронные деньги вернутся своим владельцам. Алгоритм возврата денег станет известен позднее.

В WebMoney отметили, что сделают все возможное, чтобы как можно быстрее компенсировать клиентам их потери.

В пятницу стало известно, что Центробанк отзывает лицензию на осуществление деятельности у «Консервативного банка». В регуляторе считают, что расчетный банк платежной системы WebMoney нарушал требования законодательства.