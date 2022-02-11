РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 фев. На данный момент в подмосковном Красногорске в стадии строительства находится 86 многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

Работы на объектах находятся на контроле ведомства. В их число входят также блокированные жилые дома.

«Наши инспекторы в соответствии с графиком проверяют ход строительных работ на каждом из возводимых домов. Стоит отметить, что порядка 50 объектов застройщики планируют построить уже до конца 2022 года, их общая площадь составит более 600 тыс. кв. м», - сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Отмечается, что следить за ходом строительства всех объектов в регионе можно с помощью мобильного сервиса «Подмосковные стройки».