РИАМО - 11 фев. Государственные ветеринарные специалисты напомнили жителям Подмосковья о правилах выгула собак в парках и общественных местах. С гражданами провели профилактические беседы, а также им вручили информационные листовки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Выгуливать питомцев в общественных местах, где находится много людей, можно лишь при условии безопасности граждан. Выгуливать собак на детских и спортивных площадках нельзя.

Кроме того, питомец не может перемещаться без намордника и поводка на запрещенных территориях и в местах массового скопления людей.

В 2021 году ветеринарные специалисты более 500 раз выезжали в парки Подмосковья и проводили профилактические беседы с более чем 300 гражданами. Также жителям региона выдали свыше 1 тыс. листовок с информацией о правилах выгула питомцев в общественных местах, в 40 случаях были выданы предостережения.

В 2022 году продолжатся мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения правил выгула питомцев и безопасности граждан. Они пройдут в парках «Пехорка», «Дубки», «Тимоховский», «Малевича», «Пегас» и других.