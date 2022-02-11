РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 фев. В городском округе Мытищи следователи устанавливают обстоятельства и условия, приведшие к травмированию ребенка в школе, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В правоохранительные органы ГСУ СК России по Московской области поступила информация о травмировании 13-летнего ученика в одной из школ городского округа Мытищи. По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России организована проверка.

По предварительной информации, 10 февраля в школе в учебной аудитории между двумя учениками произошел конфликт, в ходе которого один ударил другого ножом в область ключицы. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.

К настоящему времени следователем проведен осмотр места, опрошены очевидцы, сотрудники учебного заведения и родители подростков. Даны указания на сбор характеризующего материала. Следствием устанавливаются причины и условия, приведшие к данной ситуации, в том числе каким образом ученику удалось пронести в школу орудие.

По результатам проверочных мероприятий будет приятно процессуальное решение.