РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. Огнеборцы эвакуировали восемь человек во время пожара в квартире на Красногвардейском бульваре в 4-м микрорайоне Подольска, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В пятницу в 02:29 на пульт ЦППС Подольского пожарно-спасательного гарнизона городского округа Подольск поступило сообщение о пожаре по адресу: Подольск, Красногвардейский бульвар, дом 3, квартира 81. К месту вызова направили дежурные подразделения пожарной охраны Подольского пожарно-спасательного гарнизона.

К прибытию первых пожарных расчетов шло открытое горение на втором этаже. Основные усилия пожарные направили на поиски и спасение людей. В ходе разведки звено газодымозащитной службой эвакуировало 8 человек, в том числе 1 ребенка по лестничному маршу.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, в 02:56 пожар локализовали, а в 03:54 – ликвидировали.

При пожаре пострадал мужчина. В результате пожара обгорела мебель в комнате на площади 11 кв. м, закопчены стены и потолок во всей квартире.

В тушении пожара и ликвидации его последствий задействовали 4 единиц техники, 16 человек личного состава.