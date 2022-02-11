РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 фев. Холодную воду отключили в пятницу в ряде жилых домов и учреждений на улицах Объединения, Заречной и Жилгородок подмосковной Балашихи, воды не будет до окончания ремонтных работ, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

В пятницу с 09:00 для проведения работ на водопроводе ХВС по адресу: г.о. Балашиха, ул. Объединения, 3 и 5, необходимо перекрыть подачу холодного водоснабжения.

Под отключение попали многоквартирные жилые дома на улицах: ул. Объединения, 3 и 5; ВНС №1-1 и ЦТП №1/21; Заречная, 20, 21 (детский сад №27 «Капелька»).

Подвоз воды будет обеспечен по требованию.

Кроме того, с 9:30 для проведения работ на водопроводных сетях в микрорайоне Ольгино, ул. Жилгородок, 7 требуется временное прекращение подачи ХВС.

Под отключение попали жилые дома №№9, 11, 15 и 17 и дом №7 (здание БТИ) по улице Жилгородок.