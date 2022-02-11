РИАМО - 11 фев. В подмосковных школах с 14 февраля по 6 марта пройдет «Урок цифры», ученикам расскажут, как оцифровывать музыку, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Около 500 тыс. подмосковных школьников из более 1 тыс. общеобразовательных организаций региона примут участие в новом цикле проекта «Урок цифры». С 14 февраля по 6 марта школьники 1-11 классов смогут посетить тематический урок, посвященный цифровому искусству», – отметила зампредседателя правительства региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, на тематических уроках ученикам расскажут, как создавать музыку с помощью искусственного интеллекта.

«Подмосковье активно поддерживает проведение открытых уроков. Их темы всегда актуальные и интересные. Новый цикл – не исключение. В ходе урока ребят научат оцифровывать музыку, объяснят, как работают алгоритмы рекомендаций в музыкальных сервисах. Школьники даже попробуют с помощью технологий написать музыку самостоятельно», – добавила Каклюгина.

Она уточнила, что данные уроки проходят и в открытом формате. Например, 18 февраля тематический урок проведут в Физико-математическом лицее им. В. Г. Кадышевского.

Проект «Урок цифры» является циклом уроков информатики с практической тренировкой навыков программирования. Каждый посвящен отдельной теме и направлен на развитие цифровых знаний и навыков в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Урок состоит из видео, инфографики, комиксов с теорией, интерактивного тренажера. Материалы разместят на сайте урокцифры.рф. Пройти занятие можно будет в любое удобное время.