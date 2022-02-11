РИАМО - 11 фев. Родителям в Московской области упростили онлайн-запись детей в различные секции и кружки. Теперь для того, чтобы записать ребенка в несколько кружков, нужно подать одно заявление, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

На региональном портале госуслуг одной из самых популярных услуг является запись ребенка в различные секции дополнительного образования. Было подано свыше 2,4 млн заявлений.

«Ранее процедура подачи заявления для записи была довольно сложной. Чтобы записать ребенка на занятия по разным направлениям, нужно было подавать заявление на каждый кружок. Теперь появилась возможность в одном заявлении выбрать сразу несколько секций. Для этого необходимо заполнить таблицу в электронной форме заявления», – рассказала министр государственного управления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Она уточнила, что родители и законные представители также могут смотреть статус заявления в личном кабинете. Для того, чтобы подать заявление на зачисления ребенка в секцию, нужно зайти на региональный портал госуслуг, выбрать раздел «Образование», затем открыть вкладку «Образование детям», перейти в раздел «Кружки и секции» и заполнить таблицу.

Услуга оказывается бесплатно. Максимальный срок ее предоставления составляет 45 дней. Нужно помнить, что основной набор в кружки идет с 15 апреля по 15 июня. А дополнительный начнется 20 августа и продлится до конца сентября.

В течение года также можно подавать заявление, но места предоставят только, если будут свободные места.