РИАМО - 11 фев. Родителям в Московской области упростили онлайн-запись детей в различные секции и кружки. Теперь для того, чтобы записать ребенка в несколько кружков, нужно подать одно заявление, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
На региональном портале госуслуг одной из самых популярных услуг является запись ребенка в различные секции дополнительного образования. Было подано свыше 2,4 млн заявлений.
Она уточнила, что родители и законные представители также могут смотреть статус заявления в личном кабинете. Для того, чтобы подать заявление на зачисления ребенка в секцию, нужно зайти на региональный портал госуслуг, выбрать раздел «Образование», затем открыть вкладку «Образование детям», перейти в раздел «Кружки и секции» и заполнить таблицу.
Услуга оказывается бесплатно. Максимальный срок ее предоставления составляет 45 дней. Нужно помнить, что основной набор в кружки идет с 15 апреля по 15 июня. А дополнительный начнется 20 августа и продлится до конца сентября.
В течение года также можно подавать заявление, но места предоставят только, если будут свободные места.
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