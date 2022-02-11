РИАМО - 11 фев. В Московской области дан старт проекту «Наш детский врач», который позволит педиатрам региона повысить свои профессиональные знания, обменяться опытом с зарубежными экспертами, перенять ведущие мировые практики в педиатрии и реализовать их в области. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Врачи региона смогут пройти стажировки в ведущих детских зарубежных клиниках. Первую встречу с врачами Подмосковья провел руководитель детской клиники медцентра Израиля «Хадасса», доктор медицинских наук Эйтан Керем. В ней участвовали педиатры из поликлиник и стационаров региона и главные внештатные специалисты Минздрава Московской области. Всего около 350 человек.

Зампред правительства региона - министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова отметила, что в системе здравоохранения области трудятся 1,5 тыс. участковых врачей-педиатров, они оказывают медпомощь 1,6 млн пациентам.

«Наша задача - вывести оказание медицинской помощи детям на новый уровень. Развитие педиатрической службы региона невозможно без взаимодействия с ведущими экспертами, которые готовы поделиться своим опытом и наработками», - сказала Стригункова.

По ее словам, в 2022 году в Московской области планируется провести 150 стажировок, в том числе международных, для подмосковных врачей.

Встреча с главой детской клиники медцентра «Хадасса» прошла в режиме диалога. Профессор рассказал коллегам об организации медпомощи детям с пневмонией в Израиле, диагностике и лечении детей с таким диагнозом в условиях распространения коронавируса. Кроме того, он затронул тему вакцинации от коронавирусной и пневмококковой инфекций в Израиле. Педиатры в ходе встречи смогли задать интересующие их вопросы и получить развернутые ответы.

Стажировки планируются провести с экспертами ведущих отечественных клиник, а еще детских госпиталей ведущих стран Европы и Азии.