РИАМО - 11 фев. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, российская спортсменка Камила Валиева не принимала запрещенные препараты, сообщает Газета.ru.

В допинг-пробе Валиевой нашли триметазидин, который относится к классу S4.4 списка запрещенных препаратов WADA прошлого года. При этом положительный результат допинг-теста спортсменки не относится к периоду Олимпийских игр, так как все последующие пробы у нее были чистыми, а результаты на наличие запрещенных веществ в организме — отрицательными.

«Наверное, они (Федерация фигурного катания на коньках России – ред.) должны дать объяснение, откуда у нее такой тест. Я не сомневаюсь в том, что Камила не принимала этот препарат, я почему-то внутренне не верю в это», - сказала она.

Бестемьянова напомнила, что у бобслеистки Надежды Сергеевой отобрали медаль также из-за этого вещества, однако потом ей удалось доказать, что она принимала витамины.

«Одно дело, когда ты пьешь витамины, которые разрешены, и другое, когда в них что-то содержится — это же не твоя вина», - добавила она.

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