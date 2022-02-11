РИАМО - 11 фев. В полицию поступило сообщение о драке между гражданами на улице Екатерины Будановой, они разошлись до приезда оперативников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По данным СМИ, драка случилась между мигрантами. В ней участвовало несколько человек, одного из них избивали.

Стражи порядка доставили в ОМВД двоих граждан для проверки на причастность к случившемуся.

От одного из доставленных получено заявление по факту нанесения ему телесных повреждений.

Полицейские проводят мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств конфликта и установление личности всех его участников. По факту конфликта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ.