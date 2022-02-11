РИАМО - 11 фев. Утверждено обвинительное заключение в отношении 28-летнего гражданина Узбекистана, которого обвиняют в гибели женщины под колесами электробуса на площади Киевского вокзала. Он предстанет перед судом, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

10 октября на площади Киевского вокзала мужчина поссорился со своей 51-летней знакомой. Он избил ее, и женщина, потеряв равновесие, упала под задние колеса электробуса. Она умерла на месте происшествия.

Мужчина полностью признал свою вину.

Уголовное дело направят в Дорогомиловский районный суд. Обвиняемый находится под стражей.