РИАМО - 11 фев. В столице пересмотрели характеристики площади школы, которая появится в рамках развития территории транспортно-пересадочного узла «Улица Академика Опарина». Число мест в школе увеличат почти в 2 раза, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия города, которую возглавляет мэр столицы Сергей Собянин.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, проектом планировки территории ТПУ планировалось возведение технологической части транспортно-пересадочного узла, размещение жилых домов с подземным паркингом, плоскостной стоянки и школы на 325 мест.

«В рамках заседания ГЗК принято решение пересмотреть площадные характеристики здания школы, что позволит увеличить число мест для учащихся до 600. При этом общая площадь застройки ППТ (проекта планировки территории – ред.) увеличится на 8 870 кв. метров», — сказала Пятова.

Общая площадь застройки без технологической части составит 71,4 тыс. кв. м.