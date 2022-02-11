РИАМО - 11 фев. Пожарные ликвидировали возгорание в хозяйственной постройке на Комсомольской улице в Электростали, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Пожар в нежилом здании произошел минувшей ночью, возгорание тушили 19 человек, на место привлекли 5 единиц техники. Пострадавших в результате происшествия нет.

По информации СМИ, в Электростали произошло возгорание электрокабеля на территории больницы.

Всего за минувшие сутки на территории Подмосковья произошло 18 пожаров.