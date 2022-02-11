РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 фев. Студенты Люберецкого техникума имени Гагарина в рамках акции «Снежный десант» очистили от снега и навели порядок на территории памятника «Воин с девочкой» в Центральном парке культуры и отдыха, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Снежный десант» организован Главным управлением социальных коммуникаций Московской области, Московским областным отделением Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» и администрацией горокруга. Помимо студентов, в акции участвовали сотрудники парка и администрации Люберец.

«В ходе первого этапа акции силами бойцов РСО Люберецкого техникума планировалось убрать территорию у памятника в городском парке, провести профориентационные мастер-классы для школьников городского округа Люберцы и тематические лекции по здоровому образу жизни для студентов техникума», - сказал заместитель главы администрации Люберец Михаил Криворучко.

Всего на базе техникума действуют четыре студотряда «Снежного десанта» общей численность 80 человек. Ребята окажут помощь ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям и людям с ограниченными физическими возможностями, уберут территории социально-значимых объектов, детские площадки в Люберцах и Дзержинском.