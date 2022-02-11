РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. Огнеборцы и жители микрорайона Кузнечики Подольска передали детской библиотеке №6 около 30 книг для юных читателей, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Акция прошла 10 февраля в рамках шестой общероссийской акции «Дарите книги с любовью – 2022». Ее приурочили к Международному дню дарения книг, который отмечают 14 февраля.

В акции также приняли участие сотрудники территориального управления «Кузнечики» администрации городского округа в лице начальника управления Евгения Патрушева и главного эксперта Ирины Китаевой, работники Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с начальником управления Александром Землянским.

Коллектив библиотеки принял книги в дар с искренней благодарностью.

«Несмотря на то, что собственный книжный потенциал у детского учреждения культуры достаточно велик и составляет порядка 20 000 экземпляров, благодаря таким дарам библиотека пополняется интересными изданиями», ‒ сказала заведующая библиотекой Нина Антонова.