РИАМО - 11 фев. В центре Москвы строительные леса упали на автомобили. Обрушение конструкций произошло возле здания Госдумы РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.

ЧП произошло по адресу: Георгиевский переулок, дом №1. На кадрах с места происшествия видно, что строительные конструкции рухнули на припаркованные машины и дорогу.

Некоторые автомобили получили повреждения. Обломки конструкций лежат на дороге.

Информации о пострадавших не поступало.