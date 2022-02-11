РИАМО - 11 фев. В центре Москвы строительные леса упали на автомобили. Обрушение конструкций произошло возле здания Госдумы РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.
ЧП произошло по адресу: Георгиевский переулок, дом №1. На кадрах с места происшествия видно, что строительные конструкции рухнули на припаркованные машины и дорогу.
Некоторые автомобили получили повреждения. Обломки конструкций лежат на дороге.
Информации о пострадавших не поступало.
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