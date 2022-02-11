РИАМО - 11 фев. В 2022 году капитальный ремонт пройдет на пяти столичных причалах. Один из них будет закрыт в течение всего сезона, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«На причалах «Сетунь», «Фили», «Андреевский», «Кутузовский» работы стартуют осенью, после закрытия навигации. На причале «Северный стадион Лужники» ремонт начнется в мае, поэтому весь сезон он будет закрыт для судов», – заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он рассказал, что в проекте работ планируется провести комплекс мероприятий. Так, на причалах отремонтируют мощение, обновят парапеты, ступени и площадки лестничных сходов.

«Специалисты проведут работы по восстановлению бетонных поверхностей и укреплению дна причалов щебнем и бетонными плитами, заменят отбойные устройства», – отметил Бирюков.

Заммэра добавил, что в 2021 году в Москве 26 причалов очистили, а 6 акваторий углубили. Эти масштабные работы были необходимы из-за загрязнения дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, которые могли представлять опасность.