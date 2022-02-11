РИАМО - 11 фев. Магазин «Пятерочка» нарушил закон при распространении рекламы системы нагревания табака, нарушения выявили специалисты УФАС Московской области во время мониторинга, сообщает пресс-служба регионального управления.

Компания распространяла рекламу устройств для потребления никотинсодержащей продукции в прикассовой зоне магазина «Пятерочка».

В рекламе были указаны условия, при которых систему нагревания табака возможно приобрести по наименьшей цене и QR-код, с помощью которого открывается сайт, предлагающий взять систему нагревания табака в аренду.

При этом закон о рекламе запрещает распространение рекламы табака, табачной продукции, табачных изделий никотинсодержащей продукции, курительных принадлежностей, в том числе трубок, сигаретной бумаги, зажигалок, а также устройств для потребления никотинсодержащей продукции, кальянов.