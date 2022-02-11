РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 фев. Домодедовская центральная городская больница заключила договор с Федеральным медико-биологическим агентством России об открытии клинических баз кафедр урологии, хирургии и терапии, сообщается в группе ДЦГБ в соцсети «ВКонтакте».

Под руководством преподавателей ФМБА и опытных специалистов ДЦГБ будет проходить обучение врачей-ординаторов по этим медицинским специализациям. Также в больнице успешно работают кафедры педиатрии и детских инфекций МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, кафедра педиатрии областного НИИ детства.

В рамках реализации госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» главный врач ДЦГБ, заслуженный врач РФ Андрей Осипов намерен и дальше развивать сотрудничество с известными медучреждениями, научно-исследовательскими центрами и профильными вузами. В скором времени планируется подписание договора с Волгоградским медицинским университетом об открытии клинической базы для практической подготовки врачей-ординаторов по ряду направлений.

На кафедрах проходит не только обучение врачей, но и консультации пациентов. При необходимости они получают направления на лечение в ведущие медучреждения региона и страны.