РИАМО - 11 фев. По так называемому «старому» пенсионному возрасту – 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин – могут выйти на пенсию те россияне, у которых страховой стаж не менее 42 лет (мужчины) и 37 лет (женщины). Они могут начать получать страховую пенсию по старости на 24 месяца раньше действующего пенсионного возраста, сообщила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

«Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства граждан, имеющих право досрочного назначения пенсии. К ним, например, относятся работники, кому пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста в связи с работой в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которые работодатели уплачивают дополнительные страховые взносы на пенсию по специальным тарифам», — сказала Сорокина агентству «Прайм».

Досрочно выйти на пенсию в этом году также могут учителя, актеры, медицинские работники, если у них есть нужный стаж – 30 лет (мужчины) и 25 лет (женщины). На 5 лет раньше, чем другие, могут выйти на пенсию обладатели северного стажа. У них должен быть нужный уровень пенсионных коэффициентов и 15/20 лет стажа в районах Крайнего Севера или на приравненных к нему территориях.

Выйти на пенсию раньше могут женщины, которые воспитали 3 и более детей. Возраст выхода на пенсию для них варьируется от 50 от 57 лет в зависимости от года их рождения и числа детей. Если женщина стала матерью 5 и более детей и воспитала их до 8 лет, выйти на пенсию она может в 50 лет.

Эксперт напомнила, что в системах накопительной и негосударственной пенсии также можно выйти на пенсию в 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины). Об этом многие забывают и откладывают обращение в Пенсионный фонд России и негосударственные пенсионные фонды.

В этом году на пенсию по новым правилам могут выйти мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения. По старым правилам, они могли бы выйти на пенсию в 2020 году.