РИАМО - 11 фев. Руководитель американской антидопинговой службы (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что Россию можно привлечь к ответственности из-за положительного результата теста на допинг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022. Об этом сообщает Nation News.

«США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским «законом Родченкова», — сказал он.

Тайгарт считает, что санкции могут быть введены в соответствии с актом, который позволяет США бороться с применением допинга по всему миру с помощью американских судов. Кроме того, компетентные органы могут выносить уголовные приговоры за нарушения на мероприятиях, в которых участвуют спортсмены из США.

В допинг-пробе Валиевой нашли триметазидин, который относится к классу S4.4 списка запрещенных препаратов WADA прошлого года. При этом положительный результат допинг-теста спортсменки не относится к периоду Олимпийских игр, так как все последующие пробы у нее были чистыми, а результаты на наличие запрещенных веществ в организме — отрицательными.

XXIV зимняя Олимпиада проходит в Пекине с 4 по 20 февраля. На турнире фигуристы из РФ с Валиевой в составе выиграли командные соревнования, но награждение в этом виде программы перенесли из-за положительного результата допинг-теста у спортсменки.