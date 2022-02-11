РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 фев. Федеральной службой по надзору в сфере природопользования принято решение о возбуждении административного делопроизводства по факту засыпки русла реки Чермянки в поселке Вешки городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации горокруга.

Решение было принято на основании материалов, направленных отделом экологии и природопользования контрольного управления Мытищ.

В декабре прошлого года собственниками земельных участков в водоохранной зоне реки Чермянки в коттеджном поселке «Вешки Заречье» осуществлялось проведение земляных работ с последующей засыпкой реки и изменением ее естественного русла.

Экологи администрации Мытищи совместно с инспектором в области охраны окружающей среды министерства экологии и природопользования Московской области и представителями МКУ ТУ «Пироговский» оперативно выехали на место, обследовали участок реки и передали информацию в ряд профильных ведомств для принятия необходимых мер и привлечения к ответственности нарушителей.

По факту нарушения собственники земельных участков, на которых происходила засыпка водного объекта, вызваны в межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Московской области для составления протокола по ч.1 ст. 8.2 (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления) и ст. 8.42 КоАП РФ (Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения).