РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 фев. В пятницу депутат Мособлдумы Владимир Шапкин проверил, как очищена кровля от снега в детском саду №19 «Родничок» в Щелкове, в проверке также приняли участие депутаты совета депутатов городского округа Щелково Ксения Королева и Павел Жуков, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Детские сады и школы являются объектами повышенного внимания в зимний период. Сегодня проверили очистку кровли от снега и наледи. Спасибо администрации и руководству образовательного учреждения. За этим они смотрят внимательно и чистят вовремя. Сейчас мы создаем специальные МУПы для того, чтобы из бюджета закупать технику для уборки крыш, наледи, территорий. Это специальные вышки и небольшие тракторы, которые могут развернуться во дворе», - сказал Владимир Шапкин.

Кроме того, депутаты осмотрели помещения игровых комнат и спален в саду, а также посетили ясельную группу.