В Москве стартует масштабная реорганизация одного из старейших пивоваренных предприятий России — Бадаевского завода. В будущем внушительный комплекс зданий преобразится и может превратиться в новую уникальную точку притяжения жителей и гостей столицы. Как эксперты оценивают планы по реконструкции завода, выяснял обозреватель РИАМО.

Визитная карточка молодежного кластера

сайт Архитектурной премии Москвы

Бадаевский пивоваренный завод — яркий памятник промышленной архитектуры XIX века. Основанный в 1875 году, он занимает внушительную территорию площадью 6 гектаров. Завод построили по примеру Мюнхенского пивоваренного завода. Предприятие вмещало 314 бродильных чанов, два паровых двигателя и единственный в России механический солодорастительный аппарат.

Вплоть по 2006 года здесь выпускали различные виды пива. Затем территорию завода использовали для складской и производственной деятельности. Теперь власти Москвы приняли решение провести первую за всю историю завода реконструкцию с сохранением исторического наследия.

«На территории Бадаевского завода анонсировано возведение многофункционального жилого комплекса площадью 150 тысяч квадратных метров по проекту швейцарского архитектурного бюро Herzog & de Meuron и проектного бюро APEX. Девелопер проекта — Capital Group», — рассказывает РИАМО управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

Перед девелопером и архитекторами стояла нетривиальная задача: разработать проект, который впишется в архитектурный облик города и будет соответствовать расположенной рядом доминанте — гостинице «Украина». Как отмечает эксперт, предложенный вариант необычен и амбициозен.

«Он вполне может стать визитной карточкой современного молодежного высокотехнологичного кластера, который постепенно формируется рядом с центром «Москва-Сити». Таким образом, первый плюс проекта — архитектура комплекса», — говорит Коркка.

По мнению эксперта, еще одно преимущество проекта — грамотная реставрация корпусов завода. На восстановление объектов исторического и культурного наследия планируют потратить 4,7 миллиарда рублей.

«Радует, что объект после реставрации станет доступен москвичам. Здесь откроют кафе и рестораны, места для прогулок с детьми, даже музей, посвященный истории пивоварения, который пополнится найденными в ходе работ артефактами. Таким образом, третий плюс — это формирование нового центра притяжения для горожан и туристов», — отмечает управляющий партнер компании «Метриум».

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Стеклянный небоскреб на опорах

Редевелопмент промышленных территорий — логичный шаг в развитии городской среды, считает архитектор и генеральный директор бюро «Крупный план» Сергей Никешкин.

«Города меняются с развитием технологий, появлением новых запросов жителей, и не все здания или целые территории могут отвечать этим изменениям и оставаться актуальными. Когда московские предприятия переехали за пределы города или закрылись, промышленные территории практически перестали использовать. Возродить их и создать условия для развития можно, придумав новые сценарии использования, что и планируют сделать с Бадаевским заводом», — поясняет РИАМО эксперт.

В то же время архитектор напоминает, что завод — уникальный памятник архитектуры, требующий сохранения. Реставрация существующих зданий — сложный и кропотливый процесс, требующий большой предварительной подготовки. Перед основными работами сохранившиеся строения тщательно обследуют, чтобы убедиться, что они выдержат нагрузку.

«Отдельно выделю ЖК «Бадаевский», проект бюро Herzog & de Meuron. В нем развивают идею горизонтального небоскреба Эля Лисицкого — это будет стеклянная консоль на тонких ножках-опорах. Лисицкий считал, что горизонтальные небоскребы оптимальны для города, так как человеку свойственно передвигаться горизонтально, а не вертикально ввысь. Подобные проекты поднимают уровень архитектуры в целом», — считает Никешкин.

Высоко оценивает идею с «парящими» зданиями и директор по стратегическому развитию компании «Стройком» Дмитрий Лесняк. Вместе с реконструкцией исторических зданий завода этот проект поможет не только сохранить облик города, но и увеличить туристический поток.

«Это новая красивая локация в городе будет современной и в тоже время отражающей несколько эпох. Я считаю, что такие проекты очень важны», — подчеркивает Лесняк.

По мнению эксперта, обновленная территория Бадаевского пивоваренного завода сможет не только повысить привлекательность города для туристов, но и улучшить качество жизни самих горожан, поскольку там появятся новые современные места для проведения досуга — парк, набережная.

«Строительство очень позитивно повлияет на развитие динамики как города, так и района, где располагается завод», — считает Лесняк.

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Новая страница в истории города

пресс-служба компании Capital Group

Проект реконструкции Бадаевского пивоваренного завода — яркое архитектурное высказывание, считает партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков.

«С одной стороны, проект отображает трепетное отношение к богатому прошлому города, с другой — дает возможность возвести качественные и потенциально востребованные площади, которые будут «парить» над культурным наследием», — отмечает эксперт в разговоре с РИАМО.

По мнению Старикова, это нетривиальное решение может преобразить столицу с помощью эффекта Бильбао (когда одна знаковая постройка меняет восприятие города в целом — прим. ред.): старый район может стать одним из новых символов Москвы и магнитом для туристов и местных жителей.

«Такую концепцию можно смело назвать выразительной и смелой, в духе европейского редевелопмента», — говорит эксперт.

Развитие территорий помогает превратить старые промышленные площадки в современные локации, считает Коркка. Так, Трехгорная мануфактура, расположенная на противоположном берегу Москвы-реки, после реставрации превратилась в престижный офисный кластер. Для москвичей здесь работают разнообразные кафе, рестораны, VR-центры. После ремонта объекты, представляющие ценность, продолжают служить городу и не разрушаются.

«Примером грамотной реставрации промышленного предприятия также можно считать открывшийся в конце минувшего года Дом культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной», — отмечает Надежда Коркка.

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Конфликты недопустимы

Александр Стариков отметил и минус реорганизации Бадаевского завода — недостаточную информационную работу с локальным сообществом. Чтобы люди приняли нестандартный проект редевелопмента более благосклонно, необходимо подробнее рассказывать о нем.

«Это не просто выражение архитектурной фантазии. Объект имеет уникальные конструктивные и инженерные решения, от успеха реализации которых во многом зависит будущее кейса», — напоминает эксперт.

Стариков уверен, что такой проект станет не только прорывом в архитектуре и градостроительстве, но и в девелоперской индустрии в целом, если строительство будет идти в соответствии с планом и с использованием инновационных технологий.

В свою очередь, Надежда Коркка напоминает о важности соблюдения интересов всех сторон.

«Бережное сохранение исторических зданий и комфортное использование остальной территории не должны конфликтовать», — подчеркивает она.

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