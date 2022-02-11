РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 фев. Уроженец Тульской области похитил у жительницы Домодедова 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу Домодедово.

В полицию поступило заявление от 23-летней местной жительницы о хищении ее денежных средств в квартире одного из домов на Домодедовском шоссе. Сумма материального ущерба составила 150 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска УМВД в результате оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали ранее судимого 27-летнего жителя Тульской области, подозреваемого в совершении преступления. Установлено, что подозреваемый арендовал у заявительницы комнату и тайно похитил деньги из ее кошелька, которые успел потратить на собственные нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.