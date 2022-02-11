РИАМО - 11 фев. В Москве с начала 2022 года был введен в эксплуатацию 1 млн кв. м недвижимости. Более половины этого объема приходится на жилье, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«С начала года в городе введен в эксплуатацию 1 млн кв. м различной недвижимости, при этом более половины объема приходится на жилье. Так, было введено 558 тыс. «квадратов» жилой площади», – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в мегаполисе также появились 2 новых детских сада, 2 объекта спортивной инфраструктуры, по одному объекту здравоохранения и культуры.

«Кроме того, введены 8 объектов коммерческой недвижимости, среди которых административно-деловое здание, гостиница, складское сооружение и другие объекты», – подчеркнул заммэра.

По его словам, в 2022 году в городе планируется ввести в эксплуатацию 8,5 млн кв. м недвижимости.

«О повторении рекорда прошлого года говорить пока рано, но комплексное освоение территорий новой Москвы, развитие бывших промзон, которые занимают пятую часть города в пределах МКАД, и программа реновации способствуют тому, чтобы план был вновь перевыполнен», – заключил Бочкарев.