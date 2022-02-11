РИАМО - 11 фев. На Олимпийских играх в Пекине россиянин Александр Большунов стал серебряным призером в лыжной гонке на 15 км, сообщается на сайте Олимпийского комитета РФ.

Большунов прошел дистанцию за 38 минут 18 секунд. Он уступил только финну Иво Нисканену (37 минут 54,8 секунды).

В данной гонке россиянин Алексей Червоткин занял пятое место, Илья Семиков пришел девятым, а Иван Якимушкин стал 13-м.

Также на этих Играх Большунов принес российской команде первое золото. Он выиграл скиатлон. Серебряным призером гонки стал россиянин Денис Спицов.

25-летний Большунов в общей сложности выиграл 6 олимпийских медалей в карьере. В Пхенчхане он трижды завоевывал серебро, а также выиграл бронзу.

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