РИАМО - 11 фев. Специалисты регионального МЧС оповестили жителей подмосковного Реутова о запрете выхода на лед городского пруда, сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Хотя толщина ледового покрова Фабричного пруда по данным замеров составляет от 12 до 15 сантиметров – он неоднороден, имеются трещины, проталины по всей площади, на поверхность выступает вода. В зимний период запрещено выходить на лед водоема», - говорится в сообщении.

Жителей округа предупредили, что несмотря на кажущиеся небольшие размеры и глубину, Фабричный пруд в одноименном парке Реутова таит в себе огромную опасность.

«Не подвергайте риску свою жизнь и жизни ваших детей. Объясните им, что игры на льду пруда могут быть смертельно опасны», - обратился к жителям глава Реутова Станислав Каторов.

Парк «Фабричный пруд» расположен в историческом «сердце» Реутова, между двумя градообразующими предприятиями - прошлым и нынешним: хлопкопрядильной фабрикой и АО «ВПК «НПО машиностроения»».

Упоминания о пруде встречаются еще в конце XIX века. После благоустройства территории, проходившей с 2016 по 2020 годы, парк стал любимой зоной отдыха местных жителей и гостей Реутова.