РИАМО - 11 фев. ООО «Геос», которое взяло на себя обязательства по рекультивации мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамске, не приступило к работе. Тем не менее, рекультивация все равно будет выполнена в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Между ГКУ МО «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» и ООО «Геос» был заключен государственный контракт. По условиям договора фирма обязалась начать работы по рекультивации мусорного полигона в начале текущей недели. Однако организация так и не приступила к работам, несмотря на предоставленные для этого условия.

Это явилось основанием для расторжения контракта в одностороннем порядке. В соответствии с федеральным законом новый контракт может быть заключен уже в ближайшее время с тем участником закупки, которому был присвоен следующий порядковый номер. Поэтому рекультивация полигона начнется в 2022 году вне зависимости от исполнения госконтракта компанией «Геос».

Так как фирма не приступила к работам на полигоне, граждане начали направлять жалобы в Росприроднадзор. Специалисты ведомства проверяют состояние атмосферного воздуха и превышение ПДК. Если нарушения будут выявлены, Росприроднадзор выдаст соответствующие предписания.

Земельные участки, на которых расположен мусорный полигон «Ядрово», в 2021 году были переданы подведомственной министерству ЖКХ Подмосковья МОС АВС. Сам полигон был закрыт в конце 2020 года, с тех пор он не работает и не принимает отходы. Объект накопленного вреда включен в федеральную программу «Чистая страна», на его рекультивацию правительство выделило свыше 2 млрд рублей.

Ситуацию контролируют специалисты министерства ЖКХ Московской области. Работы по рекультивации будут продолжаться до 2023 года. Проект работ получил положительные заключения государственной экологической экспертизы и был утвержден Минэкологии Подмосковья.