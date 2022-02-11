РИАМО - 11 фев. Коронавирус может спровоцировать развитие в организме человека других заболеваний, таких как грипп, респираторная вирусная пневмония. Кроме того, из-за Covid-19 могут обостриться аутоиммунные заболевания, сообщил заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт Юрий Серебрянский.

«У людей, страдающих от Covid-19, зачастую повышена влажность кожи из-за пота от высокой температуры. Такое состояние может привести к обычным респираторным заболеваниям вроде гриппа, парагриппа, респираторной вирусной пневмонии и аденовируса», — сказал Серебрянский в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что Covid-19 также негативно сказывается на иммунитете и нервной системе. Могут обостриться аутоиммунные заболевания. Ревматологические болезни и заболевания бронхолегочного аппарата могут перейти в хроническую форму во время течения коронавируса, если у человека они были раньше. Помимо этого, могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания.

Вакцинация от инфекции является единственным эффективным способом понизить риск заражения Covid-19 и избежать тяжелого протекания инфекции.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>