РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 фев. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 103 случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 22 106 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 8 967 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 873 947 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 739 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 697 111 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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