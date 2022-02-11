РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 фев. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили еще 534 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в областном оперштабе.

С начала пандемии в округе выявили 46 950 случаев инфицирования. Всего на данный момент в Московской области выявлено 873 947 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 8 967 случаев за минувшие сутки. Скончались 13 739 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 697 111 человек.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по Подмосковью.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.