РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 фев. Вопрос дополнительных пешеходных переходов для транзитного движения через железнодорожные пути на станции Балашиха прорабатывают совместно с министерством транспорта Московской области и компанией РЖД, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2021 год.

9 февраля в ДК «Балашиха» прошел ежегодный отчет главы муниципалитета перед жителями. В зале присутствовали министр культуры региона Елена Харламова, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны, почетные жители Балашихи и другие.

На станции Балашиха в 2021 году была построена новая современная платформа с навесом, зданием ж/д вокзала, с билетными кассами и залом ожидания. Был построен и надземный пешеходный переход.

«Сегодня жители нашего города в соцсетях, на личных встречах обращаются с просьбой рассмотреть возможность оставить наземный пешеходный переход. Совместно с министерством транспорта Московской области, с компанией РЖД мы прорабатываем вопрос дополнительных пешеходных переходов для транзитного движения через железнодорожные пути», - сказал Юров.

Он добавил, что самая главная задача - обеспечить и сделать этот переход безопасным.

В ходе реконструкции станции Балашиха была реконструирована и станция Горенки с пешеходными мостом и крытым надземным переходом.