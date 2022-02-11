РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 фев. Инспекторы ГИБДД в Королеве расскажут водителям об опасности использования гаджетов за рулем, сообщает пресс-центр отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу.

В Королеве и по всей Московской области стартовал социальный раунд «Стоп – гаджет!», направленный на повышение уровня информированности всех категорий участников дорожного движения об опасности использования мобильных телефонов и смартфонов за рулем во время движения.

«В рамках раунда сотрудниками подмосковной Госавтоинспекции запланирован ряд информационно-пропагандистских мероприятий по привлечению общественного интереса к проблеме отвлечения внимания водителей и пешеходов от дорожной обстановки на различные гаджеты и формированию тренда на осознанное, культурное и безопасное поведение в дорожно-транспортной среде», - говорится в сообщении.

До 6 марта автоинспекторы совместно с общественниками посетят образовательные организации, многофункциональные центры, АЗС, автошколы и торгово-развлекательные центры, где проведут соответствующую разъяснительную работу с гражданами различных возрастных групп.

Одним из основных инструментов социального раунда станут тематические аудио- и видеоролики, социальная реклама и полиграфическая продукция, которые получат широкое распространение как в информационном пространстве, так и непосредственно среди целевой аудитории участников дорожного движения.