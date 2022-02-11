РИАМО - 11 фев. Четыре футбольных поля планируется ввести в эксплуатацию в Москве до конца текущего года за счет городского бюджета, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, одно из полей достроено уже более чем на 90%.

«Сегодня в Москве ведется строительство четырех футбольных полей. Так, уже более чем на 90% завершена масштабная реконструкция стадиона «Москвич», весной здесь завершат устройство финишного покрытия беговых дорожек и газона на футбольном поле», - отметил Бочкарев.

Он добавил, что закончить основную реконструкцию футбольного поля с инфраструктурой в Зеленограде планируют в первом квартале 2022 года. Там уже выполнены фасадные работы в здании административно-бытового корпуса. Также к концу подходят устройство внутренних инженерных сетей и отделочные работы.

«Еще одно футбольное поле с инфраструктурой появится на улице Паустовского в столичном районе Ясенево, где уже завершены основные строительно-монтажные работы. Кроме того, новое футбольное поле откроется в составе школы №112 «Спутник» Москомспорта – здесь также завершается основной объем работ, ввод объекта запланирован после завершения благоустройства», - пояснил вице-мэр.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Торпедо». Стройка идет на месте промышленных территорий, в районе Симоновской набережной.

«По сути дела, это продолжение реконструкции территории ЗИЛ. Здесь строится жилой район, объекты соцкультбыта - поликлиники, школы, детские сады - и большой спортивный кластер, ядром которого будет стадион имени Стрельцова, знаменитый на всю страну и на весь мир. Он будет сделан уже по современным стандартам, увеличено количество трибунного пространства, мест на этом стадионе. И он будет по-прежнему служить спортсменам Москвы», - сказал мэр.