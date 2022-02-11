РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 фев. За прошедшие сутки в подмосковном Подольске выявили 149 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев заражения в округе с начала пандемии составляет 34 945, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявлено 8 967 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 873 947 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 739 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 697 111 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.