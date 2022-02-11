РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 фев. В городском округе Мытищи временно приостановлено проведение плановой диспансеризации, сообщается на сайте администрации горокруга.

На основании приказа министерства здравоохранения Московской области от 17 января 2022 г. №17 «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции» проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в Мытищах временно приостановлено. Сейчас поликлиники работают в ограниченном режиме.



«Как только эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется, плановая медицинская помощь будет возобновлена. Необходимо немного потерпеть, и мы вернемся к прежней жизни», - отметила заместитель главы администрации горокруга Наталья Гречаная.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>